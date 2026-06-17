БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
13
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вижте верните отговори от изпита по български език и...
Чете се за: 00:45 мин.
Публикуваха верните отговори на изпита по български език...
Чете се за: 00:57 мин.
Прочетете разказа на Христо Раянов, по който...
Чете се за: 07:12 мин.
ЕП гласува доклада за напредъка на Република Северна...
Чете се за: 00:22 мин.
Голяма авария оставя без вода курорти по Южното Черноморие
Чете се за: 00:37 мин.
Българските евродепутати в обща позиция за палежа в...
Чете се за: 06:52 мин.
Върху разказа "Въпрос № 18" на Христо Раянов...
Чете се за: 03:45 мин.
Столичните квартали "Захарна фабрика" и...
Чете се за: 01:15 мин.
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на...
Чете се за: 02:57 мин.
Без дебати и с пълно мнозинство депутатите замразиха...
Чете се за: 03:02 мин.
"Политико": България се противопоставя на части...
Чете се за: 00:57 мин.
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани...
Чете се за: 06:30 мин.
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България с петима участници на турнир по бокс в Чехия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Запази

Първи на ринга от националите ни ще се качи Сами Халил.

българските боксьори научиха първите съперници световната купа бразилия
Слушай новината

България ще бъде представена от петима боксьори на силния международен турнир „Усти над Лабем“. На ринга в Чехия ще видим капитана на националния ни отбор за мъже Ергюнал Себахтин (50 кг), Сами Халил (75 кг), Семион Болдирев (85 кг), Роселин Бачевски (90 кг) и Йордан Морехон (+90 кг).

Първи на ринга от националите ни ще се качи Сами Халил. Той ще боксира днес в късния следобед срещу германеца Тимон Вундерлих. Мачът трябва да се проведе около 19:00 часа.

#Усти над Лабем

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
2
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
3
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Върху разказа "Въпрос № 18" на Христо Раянов писаха преразказ седмокласниците, разказаха ученици
4
Върху разказа "Въпрос № 18" на Христо Раянов писаха...
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие
5
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските...
Пожар е възникнал тази вечер на едно от големите незаконни сметища в квартал "Кошарник" в Монтана
6
Пожар е възникнал тази вечер на едно от големите незаконни сметища...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
4
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
5
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
6
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...

Още от: Бокс

Радослав Росенов е на четвъртфинал на Световната купа в Китай
Радослав Росенов е на четвъртфинал на Световната купа в Китай
Повдигнаха две обвинения в престъпление на боксьора Флойд Мейуедър Повдигнаха две обвинения в престъпление на боксьора Флойд Мейуедър
Чете се за: 02:00 мин.
Злато и два сребърни медала за боксьорите ни в Куманово Злато и два сребърни медала за боксьорите ни в Куманово
Чете се за: 00:37 мин.
Олимпийски, световни и европейски медалисти ще боксират в Перник Олимпийски, световни и европейски медалисти ще боксират в Перник
Чете се за: 01:00 мин.
Перник приема Държавния личен шампионат по бокс за мъже и жени Перник приема Държавния личен шампионат по бокс за мъже и жени
Чете се за: 02:05 мин.
Кубрат Пулев: Заводските ни настройки са да обичаме България Кубрат Пулев: Заводските ни настройки са да обичаме България
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

ЕП гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония
ЕП гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Велислава Петрова: България представи позицията си за подпалените автомобили в Скопие Велислава Петрова: България представи позицията си за подпалените автомобили в Скопие
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - тарифата била до 10 000 евро на човек Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - тарифата била до 10 000 евро на човек
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Вижте верните отговори от изпита по български език и литература за 7-и клас Вижте верните отговори от изпита по български език и литература за 7-и клас
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След случайна среща: DARA потанцува с Джокович и дъщеря му (ВИДЕО)
Чете се за: 01:00 мин.
Още
Велислава Петрова: България е против символни санкции срещу Русия
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Мирът в Близкия изток: Какво съдържа меморандумът между САЩ и Иран?
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ