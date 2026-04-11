На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи...
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
България се изкачи в Група I на "Били Джийн Кинг къп" след убедителна победа над Кипър

Отборната надпревара се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

bulgaria излиза egipet nedostigim lider predvaritelnata grupa bdquobili djiin king kupldquo
Националният отбор на България за жени спечели промоция за Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп".

Българките спечелиха срещу Кипър с 2:0 във финалния плейоф на надпреварата, която се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Елизара Янева се наложи убедително във втората среща на сингъл с 6:0, 6:2 над Андреа Папакириаку за само 44 минути игра. В първата среща на сингъл Росица Денчева победи със 7:6(4), 6:3 Нина Андронику.

Преди този мач българките постигнаха още четири убедителни победи и без проблеми завоюваха първото място в предварителна група B. Нашите момичета спечелиха срещу Република Южна Африка, Мароко, Република Северна Македония и Египет.

България се представи в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.

Свързани статии:

България е на една победа от промоция в Група I на "Били Джийн Кинг къп"
България е на една победа от промоция в Група I на "Били Джийн Кинг къп"
Росица Денчева спечели първата среща на сингъл срещу Кипър.
Чете се за: 02:02 мин.
България разгроми Египет с 3:0 победи и ще играе за изкачване в Група I на „Били Джийн Кинг къп“
България разгроми Египет с 3:0 победи и ще играе за изкачване в Група I на „Били Джийн Кинг къп“
За женския национален отбор на България предстои сблъсък с Кипър.
Чете се за: 01:42 мин.
Гледайте третия мач от полуфиналния плейоф между Левски и ЦПВК по БНТ 3
1
Гледайте третия мач от полуфиналния плейоф между Левски и ЦПВК по...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
3
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата астронавти от мисията "Артемис II"
4
По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата...
Велика събота е – най-благословеният ден
5
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II"...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
3
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
4
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
5
Дъжд и сняг за Великден
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години
6
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години

Още от: Отборни турнири

България е на една победа от промоция в Група I на "Били Джийн Кинг къп"
България е на една победа от промоция в Група I на "Били Джийн Кинг къп"
Италия е близо до класиране за финалите на „Били Джийн Кинг къп“ Италия е близо до класиране за финалите на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:45 мин.
България разгроми Египет с 3:0 победи и ще играе за изкачване в Група I на „Били Джийн Кинг къп“ България разгроми Египет с 3:0 победи и ще играе за изкачване в Група I на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:42 мин.
Елизара Янева осигури четвърти пореден успех за България на турнира „Били Джийн Кинг къп" Елизара Янева осигури четвърти пореден успех за България на турнира „Били Джийн Кинг къп"
Чете се за: 01:30 мин.
България поведе на Египет на отборния турнир „Били Джийн Кинг къп" с успех на Росица Денчева България поведе на Египет на отборния турнир „Били Джийн Кинг къп" с успех на Росица Денчева
Чете се за: 01:12 мин.
България излиза срещу Египет, като недостижим лидер в предварителната група на „Били Джийн Кинг къп“ България излиза срещу Египет, като недостижим лидер в предварителната група на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:45 мин.

На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина (СНИМКИ) Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина (СНИМКИ)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО) Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Преговорите в Исламабад: Светът е в очакване на пробив в...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
12 000 евро укрити в пояс: Акция срещу купуването на гласове в...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
