БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елизара Янева осигури четвърти пореден успех за България на турнира „Били Джийн Кинг къп"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Българският национален отбор по тенис за жени се наложи над Египет.

Елизара Янева
Снимка: БТА
Слушай новината

Елизара Янева осигури успеха на България срещу Египет в мача между двата тима във втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп".

Янева надигра Сандра Самир с 6:4, 6:1 за час и 12 минути във втората среща на сингъл и направи резултата 2:0 победи.

В първия сингъл Росица Денчева се наложи над Нада Фуад с 6:3, 6:2 по-рано днес в Баня Лука (Босна и Херцеговина), където се провежда състезанието.

Българските националки вече си бяха гарантирали спечелването на предварителната група, тъй като записаха три победи в предишните си три срещи и са недостижими на първото място в група B.

За мача на двойки са заявени Елизара Янева и Росица Денчева.

До момента България се справи още с отборите на Република Южна Африка, Мароко и Република Северна Македония. Националките очакват да разберат противника си за финалния плейоф утре, който ще осигури промоция в Група I.

Българките ще играят срещу завършилия на второ място в другата предварителна група, като вариантите са Гърция, Финландия и Кипър.

България поведе на Египет на отборния турнир „Били Джийн Кинг къп" с успех на Росица Денчева
Елизара Янева ще излезе на корта във втория мач.
Чете се за: 01:12 мин.
#Били Джийн Кинг Къп 2026 #Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

История в Монте Карло: Алкарас достигна нещо специално
История в Монте Карло: Алкарас достигна нещо специално
България разгроми Египет с 3:0 победи и ще играе за изкачване в Група I на „Били Джийн Кинг къп"
Чете се за: 01:42 мин.
Победа №300 осигури на Алкарас място на полуфиналите в Монте Карло
Чете се за: 02:47 мин.
Синер срещу Зверев на полуфиналите в Монте Карло
Чете се за: 02:40 мин.
Пьотр Нестеров се класира на полуфиналите на сингъл на турнир в Монастир
Чете се за: 01:12 мин.
Антъни Генов ще играе за титлата на двойки на турнир в Санта Маргерита ди Пула
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ