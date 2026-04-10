България излиза срещу Египет, като недостижим лидер в предварителната група на „Били Джийн Кинг къп“

Националният отбор на България за жени спечели предварителната група на турнира във Втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп" още преди изиграването на последните срещи днес. Българките имат три победи от три мача и са недостижими на първата позиция в група B.

Днес нашите момичета ще играят срещу Египет в последната си среща от груповата фаза. Преди това България постигна победи над отборите на Република Южна Африка, Мароко и Република Северна Македония. Така нашите момичета очакват да разберат съперника си за финалния плейоф утре, който ще осигури промоция в Група I. България ще играе срещу завършилия на второ място отбор в другата предварителна група. Вариантите за съперник на България са отборите на Гърция, Финландия и Кипър.

Днес за срещите на сингъл за България срещу Египет са заявени Елизара Янева и Росица Денчева.

България е в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.