Денислава Глушкова донесе нов успех за България в "Били Джийн Кинг Къп“

Денислава Глушкова осигури победата на България срещу Република Северна Македония в двубой от третия кръг в пул В на група II на зона Европа/Африка от турнира Били Джийн Кинг Къп, който се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Състезателките, водени от капитана Магдалена Малеева, си осигуриха непреодолим аванс от 2:0 още след мачовете на сингъл. В решаващата среща Глушкова се наложи убедително над Сара Митевска с 6:1, 6:0 за малко повече от час игра.

Преди това Лидия Енчева даде преднина на българския тим след категоричен успех срещу Зара Зафировска.

По-късно през деня предстои и срещата на двойки, в която Росица Денчева и Елизара Янева ще се изправят срещу Яна Божиновска и Ана Митревска.

Така българките записаха трета поредна победа в турнира, след като вече се наложиха над Република Южна Африка и Мароко, и заемат първото място в групата. В последния си мач от тази фаза тимът ще се изправи срещу Египет.

След изиграването на срещите в групите, първият отбор ще срещне втория от другия поток, като победителите ще си осигурят промоция за Група I на зона Европа/Африка.