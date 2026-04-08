начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Денислава Глушкова донесе нов успех за България в "Били Джийн Кинг Къп“

Спорт
Националките поведоха с 2:0 срещу Северна Македония и записаха трета поредна победа в турнира

денислава глушкова донесе нов успех българия били джийн кинг къпldquo
Денислава Глушкова осигури победата на България срещу Република Северна Македония в двубой от третия кръг в пул В на група II на зона Европа/Африка от турнира Били Джийн Кинг Къп, който се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Състезателките, водени от капитана Магдалена Малеева, си осигуриха непреодолим аванс от 2:0 още след мачовете на сингъл. В решаващата среща Глушкова се наложи убедително над Сара Митевска с 6:1, 6:0 за малко повече от час игра.

Преди това Лидия Енчева даде преднина на българския тим след категоричен успех срещу Зара Зафировска.

По-късно през деня предстои и срещата на двойки, в която Росица Денчева и Елизара Янева ще се изправят срещу Яна Божиновска и Ана Митревска.

Така българките записаха трета поредна победа в турнира, след като вече се наложиха над Република Южна Африка и Мароко, и заемат първото място в групата. В последния си мач от тази фаза тимът ще се изправи срещу Египет.

След изиграването на срещите в групите, първият отбор ще срещне втория от другия поток, като победителите ще си осигурят промоция за Група I на зона Европа/Африка.

България поведе на Северна Македония за "Били Джийн Кинг Къп" след успех на Лидия Енчева
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Български принос за мисиите до Луната

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Пьотр Нестеров с впечатляващ обрат на турнир в Тунис
Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
