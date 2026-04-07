България преодоля Мароко за втори успех в отборния турнир по тенис „Били Джийн Кинг къп"

България постигна втора победа във втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп". Националките се наложиха над Мароко с 2:1 успеха, след като вчера се справиха с 3:0 срещу Република Южна Африка. Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

В мача на двойки Денислава Глушкова и Лидия Енчева загубиха от Диае Ел Жарди и Ясмин Кабаж с 5:7, 4:6 за час и 52 минути игра.

Българките допуснаха обрат от 4:2 до 5:7 и отстъпиха в първия сет.

Във втората част Глушкова и Енчева изостанаха с 2:5 и мароканките спечелиха с 6:4.

Преди това в срещите на сингъл Росица Денчева надделя убедително над Диае Ел Жарди с 6:1, 6:2, а Елизара Янева надви Ясмин Кабаж с 6:4, 6:1 и осигуриха преднина от 2:0 за българския тим.

Националките са част от предварителна група B, в която освен отборите на Република Южна Арфика и Мароко са още тези на Република Северна Македония и Египет.

Утре за България предстои сблъсък с Република Северна Македония, а мачът с Египет е планиран за 10 април.

След двубоите всеки срещу всеки, първият тим от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона „Европа-Африка". Последните четири отбора в турнира ще изпаднат в Група III.