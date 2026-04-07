Росица Денчева осигури преднина на България срещу Мароко за „Били Джийн Кинг къп"

България поведе с 1:0 победи срещу Мароко във втория си мач от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп". Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Росица Денчева се наложи над Диае Ел Жарди с 6:1, 6:2 в първата среща на сингъл. Двубоят продължи 68 минути.

Предстои вторият мач на сингъл, в който Елизара Янева ще се изправи срещу Ясмин Кабаж от Мароко.

Тимът на България е водач в предварителна група B, в която са още отборите на Мароко, Република Южна Африка, Република Северна Македония и Египет.