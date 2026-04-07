Росица Денчева осигури преднина на България срещу Мароко за „Били Джийн Кинг къп"

Елизара Янева ще участва във втория мач.

България поведе с 1:0 победи срещу Мароко във втория си мач от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп". Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Росица Денчева се наложи над Диае Ел Жарди с 6:1, 6:2 в първата среща на сингъл. Двубоят продължи 68 минути.

Предстои вторият мач на сингъл, в който Елизара Янева ще се изправи срещу Ясмин Кабаж от Мароко.

Тимът на България е водач в предварителна група B, в която са още отборите на Мароко, Република Южна Африка, Република Северна Македония и Египет.

ТОП 24

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ“
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
