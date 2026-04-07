Елизара Янева гарантира победата на България над Мароко в „Били Джийн Кинг къп"

България си гарантира победата срещу Мароко във втората си среща от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп". Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Елизара Янева надделя над Ясмин Кабаж с 6:4, 6:1 за час и 22 минути игра във втория двубой на сингъл и донесе преднина от 2:0 успеха за българския тим.

Янева навакса изоставане от 2:3 до преднина от 5:3 в първия сет. Мароканката намали за 4:5, но Елизара Янева затвори сета при 6:4 в своя полза.

Категорично начало на втората част осигури аванс от 3:0 за българската тенисистка. Впоследствие тя поведе с 5:1 и приключи мача при 6:1.

По-рано днес Росица Денчева се справи убедително с Диае Ел Жарди с 6:1, 6:2 в първия сингъл.

В предстоящия мач на двойки ще играят Денислава Глушкова и Лидия Енчева.

България се наложи над Република Южна Африка в понеделник в първия си мач от предварителна група B.