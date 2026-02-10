България ще бъде представена от седем състезатели в петия ден на Игрите в Милано/Кортина

Седем българи стартират днес на Игрите в Милано/Кортина 2026.

Калина Недялкова ще направи дебют на най-големия зимен спортен форум след 10:15 часа в квалификацията на спринта в класически стил от програмата на ски-бягането, а в същата дисциплина при мъжете след 10:55 часа ще стартират Марио Матиканов и Даниел Пешков. И двете състезания ще бъдат излъчени на живо по БНТ 3.

В 14:25 по БНТ 1 започва прякото предаване от индивидуалното състезание на 20 километра в биатлона, където ще видим Константин Василев, Владимир Илиев, Благой Тодев и Антон Синапов.

Илиев ще запише петото си участие на олимпийски игри. На Игрите в Пьончанг 2018 той зае 19-о място в дисциплината. Най-доброто постижение в кариерата на 38-годишния ни биатлонист е сребърен медал от световното първенство в Йостерсунд, Швеция през 2019-а.

Илиев и Тодев вече участваха в смесената ни щафета в Антерселва, където завършихме на 16-о място.

Българското участие може да проследите в ефира на БНТ и на сайта ни

10:15 ч. – Ски бягане, спринт, квалификации жени БНТ 3

10:55 ч. - Ски бягане, спринт, квалификации мъже БНТ 3

12:40 ч. - Ски-бягане, спринт (финали) БНТ 3

14:25 ч. – Биатлон, индивидуално 20 км (мъже) БНТ 1





