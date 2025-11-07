БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България ще домакинства на Балканското първенство по карате

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Шампионатът ще се проведе през 2027 г.

неджми бозов новият световен шампион карате киокушин
Слушай новината

България отново ще бъде домакин на голям карате форум на Балканите, след като ще приеме Балканското първенство през 2027 година. Това стана ясно след среща на президента на Българската Национална Федерация Карате Николай Цанев със Славолюб Пипер – Генерален секретар на Карате федерацията на Балканите.

Срещата се проведе в спортна зала „Замет“ в Риека, Хърватия, в която започнаха мачовете от 25-то Балканско първенство за кадети, джуниори и мъже/жени до 21 г. Очаква се съвсем скоро от Карате федерацията на Балканите да изпратят до БНФК изискванията за организиране на състезание от такъв голям мащаб.

„Благодарение на работата, която ръководството на БНФК върши в момента, на контактите, които успяхме да възобновим със Световната карате федерация, с Европейската карате федерация и Карате федерацията на Балканите, се стигна до това решение КФБ да ни гласува доверие. В разговора с г-н Пипер коментирахме видимия прогрес в работата на БНФК в последната една година, резултатите, които постигат нашите каратисти и усилията, които полагаме България да се завърне на достойното си място в световното и европейско карате семейство“, сподели президентът на БНФК Николай Цанев.

#Балканско първенство по карате #БНФК #Николай Цанев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
1
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
2
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
4
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
6
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Бойни спортове

Мариян Димитров се оттегля от бойното самбо
Мариян Димитров се оттегля от бойното самбо
България с три медала от първия ден на европейското по таекуондо за кадети България с три медала от първия ден на европейското по таекуондо за кадети
Чете се за: 01:50 мин.
Българските джудисти загубиха на европейското до 23 години в Кишинев Българските джудисти загубиха на европейското до 23 години в Кишинев
Чете се за: 01:35 мин.
Българските отбори превзеха медалите на "Рамус София Къп" Българските отбори превзеха медалите на "Рамус София Къп"
Чете се за: 01:55 мин.
Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамус София Къп" Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамус София Къп"
Чете се за: 01:20 мин.
Иван Пешев откри 12-ото издание на "Рамус София Къп" Иван Пешев откри 12-ото издание на "Рамус София Къп"
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл"
НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО) Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение "Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Честит празник! 66 години БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ