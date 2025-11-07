България ще домакинства на Балканското първенство по карате

България отново ще бъде домакин на голям карате форум на Балканите, след като ще приеме Балканското първенство през 2027 година. Това стана ясно след среща на президента на Българската Национална Федерация Карате Николай Цанев със Славолюб Пипер – Генерален секретар на Карате федерацията на Балканите.

Срещата се проведе в спортна зала „Замет“ в Риека, Хърватия, в която започнаха мачовете от 25-то Балканско първенство за кадети, джуниори и мъже/жени до 21 г. Очаква се съвсем скоро от Карате федерацията на Балканите да изпратят до БНФК изискванията за организиране на състезание от такъв голям мащаб.