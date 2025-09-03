БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България ще участва на Балканиадата по конен спорт-прескачане на препятствия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Страната ни ще бъде представена и в петте състезателни категории.

Елиза Чолакова
Снимка: БФКС
От 4 до 7 септември в сръбската столица Белград ще се проведе балканският шампионат по конен спорт в дисциплината "прескачане на препятствия". Очертава се тази година конкуренцията да е много сериозна, защото в надпреварата ще участват цели 10 държави, което я превръща в миниевропейско първенство. Освен България и домакините от Сърбия ще има състезатели от Румъния, Гърция, Турция, Хърватия, Словения, Албания, Босна и Херцеговина и Северна Македония.

България ще има отбори и в петте състезателни категории - деца, юноши до 18 г.; млади ездачи /18 - 21 г./, жени и мъже.

Българските ездачи ще защитават две балкански титли от миналогодишното първенство, проведено в Истанбул. Там България стана отборен шампион при децата и при жените. Сега в двата отбора има само по една състезателка от миналата година (Лора Чолакова при децата и Мария Гъркова при жените), но две от миналогодишните шампионки (Марта Колушева при децата и Драга Тодорова при жените) са в отбора ни за юноши, където заедно с държавната шампионка Елиза Чолакова и Елена Хаджова ще се борят за място на почетната стълбичка най-вече с традиционно силните отбори на Румъния, Турция и Гърция. Не са за подценяване обаче домакините от Сърбия, както и отборите на Хърватия и Словения.

Надежди за почетно представяне и за медали имаме във всички състезателни категории, както в отборното класиране, така и в индивидуалните надпревари.

Българският отбор е в Белград с надежда в дните около празника на Съединението талантливите ни ездачи да дадат много поводи за радост и национална гордост.

