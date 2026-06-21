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България спечели 15 медала на турнир по бадминтон в Сърбия

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Спорт
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Родните състезатели завоюваха шест златни, един сребърен и осем бронзови отличия в различните възрастови групи

България спечели 15 медала на турнир по бадминтон в Сърбия
Снимка: БТА
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Българските състезатели записаха силно представяне на международния турнир по бадминтон в Нови Сад, Сърбия, като спечелиха общо 15 медала във всички възрастови групи.

Равносметката за родните представители е шест златни, един сребърен и осем бронзови отличия.

При 17-годишните Мария Попов стана шампионка на единично, а след това триумфира и на двойки девойки заедно с Мутиара Мандала от Англия. В същата възрастова група бронзови медали на двойки завоюваха Антоанета Димитрова и Симай Мехмедова.

Българските бадминтонисти се представиха успешно и при по-малките възрасти. При 13-годишните страната ни спечели два златни и два бронзови медала, при 11-годишните бяха завоювани две бронзови отличия, а при 9-годишните българските състезатели добавиха още два златни, един сребърен и два бронзови медала.

Силното представяне в Нови Сад потвърди добрата работа в подрастващите възрастови групи на българския бадминтон.

#турнир по бадминтон в Сърбия

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