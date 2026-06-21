14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих

14-годишно момче загина при тежка катастрофа на територията на РУ–Исперих. Около 23:15 часа снощи по път III-2005, в землището на самуилското село Богданци, лек автомобил „БМВ“, управляван от 20-годишен водач от село Мортагоново, излиза от пътя при десен завой, преобръща се и се удря в крайпътна канавка.

При произшествието загива на място возещият се в колата непълнолетен пътник от село Кривица. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, като е взета и кръв за химичен анализ.

Тялото на загиналото момче е откарано за аутопсия в МБАЛ–Търговище.

По случая е започнато досъдебно производство.