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Христо Илиев спечели първа титла за България на Балканиадата по лека атлетика

Евгени Николов от Евгени Николов
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Спорт
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Европейският рекордьор за младежи в зала триумфира с победата в късия спринт след категоричен успех с 10.25 сек.

христо илиев класира финала 100 добро време полуфиналите балканиадата волос
Снимка: БТА
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Христо Илиев спечели титлата в най-атрактивната дисциплина - 100 м на балканското първенство по лека атлетика, което се провежда в гръцкия град Волос. Европейският рекордьор за младежи в зала триумфира с победата в късия спринт след категоричен успех с 10.25 сек. Среброто е за представителя на домакините от Гърция Панайотис Лаганис с 10.42 сек, бронзът е за Еркан Йозкан от Турция с 10.46 сек.

По-рано в сериите възпитаникът на Валя Демирева постигна 10.18 сек, но с по-силен от позволеното попътен вятър. В първия си финал при жените европейската шампионка за девойки под 18 години на 100 м. Радина Величкова завърши осма с 11.61 сек. Шампионка е австрийката Магдалена Линдер с 11.40 сек.
Тихомир Иванов спечели бронзов медал в скока на височина с 2.12 м от втори опит. Със същия резултат, но от първия си скок среброто взе Йасир Кудубан от Турция. Шампион е гъркът Андреа Мита с 2.20 м.

Най-добър резултат в Европа за сезона за девойки под 18 години постави Виктория Ангелова - 13.53 м. С този резултат 17-годишната българка завърши шеста, точно пред Галина Николова, която също си постави личен рекорд - 13.42 м. Шампионка стана представителката на домакините Спиридула Кариди с 14.09 м.

Крум Захариев поведе след първия ден на десетобоя с 4020 т., на 47 точки пред Ангелос-Цанис Андреоглу от Гърция.

#Христо Илиев #лека атлетика

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