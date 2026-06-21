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Гавраилова/Николова и Антов/Згуров грабнаха титлите на Grifid Masters - Приморско

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Български волейбол
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Третият кръг на държавното първенство ще се проведе на 28 юни в Шабла.

фаворитите медалите намериха полуфиналите първия кръг държавното първенство плажен волейбол
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Ивет Гавраилова и Антония Николова при жените и Георги Антов и Захари Згуров при мъжете триумфираха във втория кръг на Grifid Masters в Приморско- oфициалното държавно първенство по плажен волейбол за жени и мъже. Така двете дами и Антов излизат начело в своите категории в класирането на държавния шампионат, след като тримата бяха замесени в битката за медалите и в първия кръг в София.

Гавраилова и Николова поведоха след много убедителен първи гейм във финала срещу Елица Христова и Свилена Стоянова, завършил с успех с 21:11. Във втората част Христова и Стоянова преодоляха шока, намериха ритъма и вкараха мача в тайбрек след 21:17. Това обаче не успя да извади техните съпернички от равновесие докрай и Гавраилова и Николова триумфираха турнира след успех с 15:8 в третата част.

Бронзовите медали при жените бяха спечелени от Стефани Кьосева и Вероника Иванова след победа с 2:1 над Вероника Петрова и Ева Петрова.

В първата част Кьосева и Иванова бяха по-прецизни и с по-малко грешки поведоха с 1:0 след 21:15.

Във втория сет двете Петрови дадоха страхотна битка и след след няколко пропуснати възможности да затворят сета все пак изпратиха мача в продължение след 22:20.

В него Кьосева и Иванова бяха безпощадни и си осигуриха третото място в турнира след 15:8.

Мъжкият финал противопостави двата най-добре представящи се дуета в момента, но беше напълно доминиран от Георги Антов и Захари Згуров. Антов, който преди седмица загуби в партньорство с Константин Митев финала в София, отново показа много високо ниво, особено на сервис и блок, което позволи на дуета да диктува темпото от началото до самия край срещу миналогодишния първенец по точки Мартин Йочев и Денислав Димитров.

Първият сет бе спечелен с 21:9, а вторият още по-убедително - 21:16 за чиста победа с 2:0 сета.

В битката за бронза младите Александър Добрев и Георги Салпаров показаха отлична класа и спечелиха също с 2:0 срещу Даниел Вълев и Симеон Терзийски.

Третият кръг на държавното първенство Grifid Masters ще се проведе на 28 юни в Шабла, където се очакват всички най-добри български състезатели в момента да се включат в битката за разпределяне на медалите.

#Държавно първенство по плажен волейбол

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