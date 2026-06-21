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Хиляди отпразнуваха в Стоунхендж деня на лятното слънцестоене (СНИМКИ)

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Хиляди отпразнуваха в Стоунхендж деня на лятното слънцестоене (СНИМКИ)
Снимка: АП/БТА

Хиляди хора се събраха в неделя в Стоунхендж, за да отпразнуват лятното слънцестоене, докато Великобритания се готви за гореща вълна, която може да доведе до рекордни температури, предаде ДПА.

Над 20 000 души видяха изгрева на слънцето в 4:25 ч. сутринта местно време в най-дългия ден от годината - 21 юни, предаде ДПА, като цитира фондацията English Heritage.

Посетителите, някои от които с цветя в косите, докоснаха древния паметник. С радостни възгласи беше приветствано слънцето, когато се показа над мъгливия хоризонт.

Синоптиците предупреждава, че е възможно следващите дни във Великобритания да бъде подобрен рекордът за най-високата температура през юни от 35,6 градуса Целзий, поставен през 1976 г. в Саутхемптън.

Стоунхендж се намира недалеч от английския град Солсбъри и е в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Археолозите смятат, че поставените в кръг с диаметър от 30 метра огромни камъни, всеки от които тежи по около 25 тона, са имали религиозна, политическа или някаква друга церемониална роля. Според една теория Стоунхендж е служил като своебразен астрономически инструмент и е тясно свързан с култа към Слънцето.

Снимки: АП/БТА

#слънцестоене # Стоунхендж #посрещане #Великобритания

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