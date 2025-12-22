България стана асоцииран член на Средиземноморската хандбална конфедерация

Българската федерация по хандбал официално бе приета за 25-ия асоцииран член на Средиземноморската хандбална конфедерация, съобщиха от централата на БФХандбал.

Решението бе взето по време на конгреса на конфедерацията, който се проведе паралелно с 40-ия редовен изборен конгрес на Международната хандбална федерация (IHF) в Кайро. България бе представена от президента на федерацията Росен Добрев, който участва във форума като официален делегат.

От БФХандбал подчертават, че приемането на страната ни е резултат от дългогодишните добри отношения с останалите членове на конфедерацията, както и от последователната работа на ръководството на федерацията.

Новият статут ще позволи на България още през 2026 година да се включи в Средиземноморските хандбални игри. Първата надпревара ще бъде за момичета, родени през 2010 година и по-късно, и ще се проведе между 8 и 15 февруари 2026 г. в Прищина. След това българските отбори при момчетата, родени през 2008 година и по-късно, ще участват в турнир от 12 до 19 април 2026 г. в Саморин, Словакия.

По време на конгреса на IHF преизбраният президент д-р Хасан Мустафа, който получи 129 гласа от общо 176, отличи Българската федерация по хандбал за дългогодишното сътрудничество и за успешното организиране на международни състезания, сред които и 5th IHF Men’s Emerging Nations Tournament 2025, проведен в България.