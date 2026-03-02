Медал от Олимпийските игри в Атина 1896 беше продаден четири пъти над очакваната цена

Сребърен медал от първите съвременни Олимпийски игри в Атина през 1896 година беше продаден за сума, близо четири пъти по-висока от предварителните очаквания, съобщава агенция "Ройтерс“.

Отличието достигна цена от 900 000 датски крони (около 141 600 долара) без включена премия на купувача, а крайната сума с таксите възлиза на 1 152 000 датски крони (над 181 000 долара) по време на онлайн търг, организиран от аукционната къща Bruun Rasmussen Arts Auctioneers.

Преди наддаването се очакваше медалът да бъде продаден за между 200 000 и 300 000 датски крони.

Медалът е гравиран от френския художник Жюл-Клеман Шаплен. На лицевата страна е изобразен Зевс, държащ глобус, върху който е застанала Нике – богинята на победата, а на обратната страна са представени Акрополът и Партенонът с надпис "Международни олимпийски игри – Атина 1896“.

В историческите Игри през 1896 година участват 241 спортисти от 14 държави, включително Дания. От аукционната къща посочват, че датчанинът Виго Йенсен е първият олимпийски шампион на страната във вдигането на тежести, но не може да бъде потвърдено дали продаденият медал е присъден именно за това постижение.