БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Медал от Олимпийските игри в Атина 1896 беше продаден четири пъти над очакваната цена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Отличието достигна над 1,1 милиона датски крони на търг в Копенхаген

медал олимпийските игри атина 1896 беше продаден четири очакваната цена
Слушай новината

Сребърен медал от първите съвременни Олимпийски игри в Атина през 1896 година беше продаден за сума, близо четири пъти по-висока от предварителните очаквания, съобщава агенция "Ройтерс“.

Отличието достигна цена от 900 000 датски крони (около 141 600 долара) без включена премия на купувача, а крайната сума с таксите възлиза на 1 152 000 датски крони (над 181 000 долара) по време на онлайн търг, организиран от аукционната къща Bruun Rasmussen Arts Auctioneers.

Преди наддаването се очакваше медалът да бъде продаден за между 200 000 и 300 000 датски крони.

Медалът е гравиран от френския художник Жюл-Клеман Шаплен. На лицевата страна е изобразен Зевс, държащ глобус, върху който е застанала Нике – богинята на победата, а на обратната страна са представени Акрополът и Партенонът с надпис "Международни олимпийски игри – Атина 1896“.

В историческите Игри през 1896 година участват 241 спортисти от 14 държави, включително Дания. От аукционната къща посочват, че датчанинът Виго Йенсен е първият олимпийски шампион на страната във вдигането на тежести, но не може да бъде потвърдено дали продаденият медал е присъден именно за това постижение.

#Летни олимпийски игри

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Още

Спортни новини 02.03.2026 г. 12:25 ч.
Спортни новини 02.03.2026 г. 12:25 ч.
Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него
Чете се за: 01:47 мин.
Спортни новини 02.03.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 02.03.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч. Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч.
Сестри Стоеви срещу китайки на турнир в Бирмингам Сестри Стоеви срещу китайки на турнир в Бирмингам
Чете се за: 01:15 мин.
Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ