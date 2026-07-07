България триумфира с титлата на Балканското първенство по плажен волейбол до 20 години

Българските представители записаха отлично представяне на Балканското първенство по плажен волейбол за мъже до 20 години, което се проведе в гръцкия град Маратон. Захари Згуров и Георги Антов заслужиха шампионската титла, след като триумфираха във финала след драматичен обрат.

В двубоя за златните медали българският тандем се наложи над Фреди-Кемал с 2:1 (17:21, 21:19, 15:13), демонстрирайки характер и хладнокръвие в решителните моменти на срещата.

Успехът на България беше допълнен и от втория национален дует. Александър Добрев и Радостин Гюров се окичиха с бронзовите отличия, след като победиха Анагностакис-Манцинос с категоричното 2:0 (21:12, 21:17) в мача за третото място.

Така българският плажен волейбол приключи Балканското първенство с две отличия при мъжете до 20 години – злато и бронз.