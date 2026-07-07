Пловдив ще бъде домакин на първи по рода си спортен празник за хора с увреждания

Пловдив ще приеме първото по рода си масово спортно събитие за хора с увреждания, организирано от Иван Пашов, фондация „Съвет за спортно развитие – Пловдив“ и регионалната структура на „Съюз на инвалидите в България“. Спортният празник ще се проведе на 8 юли от 10:00 часа в спортна зала „С.И.Л.А.“.

В надпреварата ще участват членове на регионалната организация на „Съюз на инвалидите в България“ – Пловдив, както и представители на Спортен клуб за инвалиди „Тракия“ – Пловдив. Очаква се към инициативата да се присъединят участници от Пловдив, Карлово, Сопот и село Градина.

„Всеки човек заслужава шанс да покаже своята сила, талант и достойнство. За участниците в този турнир спортът не е просто състезание – той е победа над трудностите, над предразсъдъците и над собствените ограничения“, заяви председателят на „Съвет за спортно развитие – Пловдив“ Иван Пашов.

Участниците ще премерят сили в седем дисциплини – хвърляне на топка в кош, дартс, дърпане на въже, садене и вадене на картоф, боулинг, тенис на маса и шах.

Организаторите подчертават, че основната цел на събитието е да насърчи физическата активност, социалното общуване и равнопоставеното участие на хората с увреждания в обществения живот.

Само четири месеца след създаването си фондация „Съвет за спортно развитие – Пловдив“ вече е подкрепила инициативи с участието на над 15 000 деца. От своя страна пловдивската организация на „Съюз на инвалидите в България“, основана през 1992 година, представлява интересите на около 1300 души с различни физически увреждания и работи активно за тяхната интеграция и защита на правата им.