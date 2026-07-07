Катастрофа със загинал и ранени на АМ „Хемус“

Сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие на АМ „Хемус“, в участъка, където се извършват ремонти, е получен в шуменската полиция.

Сблъсъкът е между бус и лек автомобил. По първоначална информация от полицията има един загинал и ранени.

Към мястото на инцидента са насочени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ.

Вече е въведена временна организация на движението от и към Варна в участъка от Шумен до Нови пазар. Автомобилите преминават през път I-2 (стария път за Варна). Движението се регулира от полицията. Препоръчва се внимателно шофиране и да не се създават предпоставки за инциденти.