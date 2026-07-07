Служителите на БОК сами обновяват помещенията в централата на комитета

Служителите на Българския олимпийски комитет продължават с дейностите по обновяване на централата на организацията на ул. „Ангел Кънчев“ №4 в София. Освен разчистването на стария инвентар, което тече вече няколко седмици, днес екипът на БОК се включи и в боядисването на част от помещенията, за да подобри условията за работа.

Необходимостта от ремонтни дейности възникна, след като новото ръководство влезе в сградата през месец май и установи, че базата е в силно занемарено състояние. По информация на комитета помещенията не са били ремонтирани години наред и не отговарят на съвременните изисквания за нормална професионална дейност.

Тогава в централата бяха поканени и представители на медиите, които се запознаха на място със състоянието на сградата.

От Българския олимпийски комитет отново подчертаха необходимостта от намирането на нов дом за организацията – сграда, която да осигури подходящи условия за съхранение на ценния архив на комитета и да позволи пълноценното развитие на програмите и инициативите, свързани с олимпийското движение в България.