Български гранични полицаи участваха в международна операция за трафик на мигранти

При международна операция с участието на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани седем членове на организирана престъпна група за трафик на мигранти. Сред заловените са лидери и логистици на групата. Установени са общо 13 участника, трима от които вече изтърпяват наказание "лишаване от свобода" в Гърция, а други трима се издирват, съобщиха от пресцентъра на ГД "Гранична полиция".

Разследването е проведено от компетентните гръцки правоохранителни органи в сътрудничество със службите на България, Румъния и Нидерландия, с подкрепата на Югоизточноевропейския център за правоприлагане (SELEC) и с участието на Европейския център срещу контрабандата на мигранти (ECAMS) към Европол. Значителна част от доказателствата по разследването са предоставени от Главна дирекция "Гранична полиция".

Организираната престъпна група е действала от февруари 2026 г. Тя е превозвала незаконни мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Европейския съюз. Използвани са били товарни и леки автомобили, включително рент-а-кар автомобили и други превозни средства, осигурявани на българска територия, както и автомобили, откраднати в Гърция.

Мигрантите били временно настанявани в наети или контролирани от групата жилища в Солун. След това били укривани в товарните отделения на камиони за международен транспорт и превозвани към други държави от Европейския съюз при сериозен риск за живота и здравето им. Транспортираните незаконни мигранти са основно граждани на Египет, но има и от други трети страни.

На 16 юли, след целенасочена и прецизна оперативна работа, служители на Дирекция "Противодействие на незаконната миграция" и отдел "Разследване" осъществиха действия на българска територия по предварително утвърден от директора на ГД "Гранична полиция" план.

В София е задържан 45-годишен сирийски гражданин, издирван с Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Извършени са действия на адреси, където той е пребивавал и е иззет използваният от него автомобил. Уведомено е Бюро SIRENE при Дирекция "Международно оперативно сътрудничество".

В Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани останалите участници от организираната престъпна група. В рамките на операцията са претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. Иззети са два автомобила, мобилни телефони и други електронни устройства, документи за самоличност, парични средства и две охранителни камери.

От февруари 2026 г. досега са осъществени най-малко 12 незаконни превоза. За превозването на всеки мигрант са получавани между 2 000 и 6 500 евро, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Операцията е пореден пример за активното участие на ГД "Гранична полиция" в международното полицейско сътрудничество и в общите усилия срещу незаконния трафик на мигранти.