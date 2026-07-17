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Полският президент наложи вето на закони, даващи повече права на еднополови двойки

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Чете се за: 03:27 мин.
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Полша, забрана, права, еднополови двойки
Снимка: БТА
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Полският президент Карол Навроцки наложи днес вето на два закона, въвеждащи "договори за съжителство" за живеещи заедно двойки, предаде Ройтерс.

Агенцията определя този ход като удар по еднополовите двойки в една от малкото страни от Европейския съюз с ограничени права за ЛГБТ общността.

Премиерът Доналд Туск, който встъпи в длъжност през 2023 г., обеща да направи реформи във връзка с правото на аборт и правата на ЛГБТ общността, но разделенията в рамките на широката му проевропейска коалиция, както и правото на вето на националистическия президент Карол Навроцки, направиха задачата му трудна, отбелязва Ройтерс.

Законите за "статута на най-близко лице в отношения и споразумението за съжителство" биха позволили на двама възрастни да сключат споразумение, уреждащо въпроси като права на съвместна собственост, достъп до медицинска информация и въпроси, свързани с погребението.

Законите бяха подкрепени от цялата управляваща коалиция, включително консервативната Полска селска партия, която отказа да подкрепи по-ранни предложения, за които се опасяваше, че ще подкопаят институцията на брака.

Навроцки - съюзник на националистическата опозиционна партия "Право и справедливост" - обаче заяви, че законите отиват твърде далеч.

"Тези предложения създават нов, формализиран институт на семейното право, с широк набор от права, сходни с тези, предоставяни от брака", каза той в изявление.

"Като защитник на конституцията не мога да приема решение, което ще доведе до загуба на специалния статут на брака, определен в чл. 18 на Конституцията като съюз между мъж и жена под закрилата и грижата на Република Полша", отбеляза той.

Туск отговори гневно на решението на Навроцки, като написа в Екс: "Президентското вето е израз на презрение към хората и тяхното право на щастие и нормален живот."

Правителството се нуждае от мнозинство от три пети - при гласували най-малко половината депутати - за да преодолее ветото, но тъй като националистическите опозиционни партии се противопоставят на законите, това на практика е непостижимо, отбелязва Ройтерс.

Тъй като Полша вече признава еднополовите бракове, сключени в чужбина, след решение на Съда на ЕС, Котула заяви, че сега ще се съсредоточи върху осигуряването на достъп на тези двойки до всички възможни права и придобивки.

Полската кампания срещу хомофобията заяви, че законите, на които Навроцки наложи вето, са "само част от първоначалната версия на документа, която се отнасяше до гражданските партньорства".

"Днешното вето на закона обаче показва, че дори абсолютният минимум от права, които законът предоставя, е твърде много за президента", се казва в изявление на организацията.

#права #вето #закони #еднополови двойки #президент #Полша

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