Български ученици със злато от международна олимпиада по математика в Япония

Трима млади български математици спечелиха златни медали на Международната олимпиада на Югоизточна Азия, която се проведе в Осака, Япония.

Четвъртокласниците Емил Колев от ЧОУ „Света София“ и Йордан Свеженов от 134. СУ „Димчо Дебелянов“ в София, както и седмокласникът Матей Миронов от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ в Бургас, се справиха отлично и надделяха над участници от повече от 15 държави.

Най-сериозната конкуренция беше от отборите на Виетнам и Индия, а задачите бяха по-трудни от учебния материал, който се изучава в българските училища.

Успехът им е поредното доказателство за силната подготовка на българските ученици по математика.