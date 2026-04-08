Българските гимнастици готови за старта на Световната купа в Осиек

Българските състезатели по спортна гимнастика проведоха подиум тренировка преди началото на Световната купа в Осиек, където страната ни ще бъде представена от общо седем гимнастици.

При мъжете Даниел Трифонов ще участва на земя, прескок и висилка, Давид Иванов е заявен на кон с гривни и успоредка, Йордан Александров ще се състезава на успоредка и висилка, а Раян Радков – на кон с гривни.

Треньор на мъжкия състав е Дамян Игнатов, а Антъни Вайс ще отговаря за анализа и статистиката. Съдия при мъжете ще бъде Илия Янев.

В женското направление Виктория Венциславова и Кристин Кръстева ще стартират на прескок и земя, като Кръстева ще се състезава и на успоредка заедно с Никол Стоименова. На греда ще видим Венциславова и Стоименова.

Треньор на женския отбор е Филип Янев, финалист на прескок от Олимпийските игри в Атина 2004, а съдия ще бъде Катерина Маркова.

Съгласно регламента, на един уред могат да участват най-много по двама състезатели от една държава. Официален гост на надпреварата ще бъде президентът на световната гимнастика Моринари Ватанабе.