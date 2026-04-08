Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Българските гимнастици готови за старта на Световната купа в Осиек

Седем национали ще представят страната ни в Хърватия, отборът проведе подиум тренировка преди началото

Българските гимнастици готови за старта на Световната купа в Осиек
Снимка: БТА
Българските състезатели по спортна гимнастика проведоха подиум тренировка преди началото на Световната купа в Осиек, където страната ни ще бъде представена от общо седем гимнастици.

При мъжете Даниел Трифонов ще участва на земя, прескок и висилка, Давид Иванов е заявен на кон с гривни и успоредка, Йордан Александров ще се състезава на успоредка и висилка, а Раян Радков – на кон с гривни.

Треньор на мъжкия състав е Дамян Игнатов, а Антъни Вайс ще отговаря за анализа и статистиката. Съдия при мъжете ще бъде Илия Янев.

В женското направление Виктория Венциславова и Кристин Кръстева ще стартират на прескок и земя, като Кръстева ще се състезава и на успоредка заедно с Никол Стоименова. На греда ще видим Венциславова и Стоименова.

Треньор на женския отбор е Филип Янев, финалист на прескок от Олимпийските игри в Атина 2004, а съдия ще бъде Катерина Маркова.

Съгласно регламента, на един уред могат да участват най-много по двама състезатели от една държава. Официален гост на надпреварата ще бъде президентът на световната гимнастика Моринари Ватанабе.

#български състезатели #Световна купа по спортна гимнастика в Осиек

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
Български принос за мисиите до Луната
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
Пожар в колодрума на Олимпийския парк в Рио де Жанейро
Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
