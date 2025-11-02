Българските джудисти загубиха на европейското до 23 години в Кишинев

Българските състезатели загубиха от Румъния с 2:4 на Европейското първенство по джудо до 23 години в Кишинев (Молдова). Успехите за националите записаха Надие Жаафар (70 кг) и Мариян Палев (90 кг).

В състава бяха още Снежана Граматикова (57 кг), която стана пета в индивидуалната надпревара, Боян Йотов (73 кг), Ирина Железарска (над 70 кг) и Никола Марков (над 90 кг).

Грузинците станаха европейски шампиони, като на финала победиха Франция 4:3. Бронза взеха Украйна след 4:1 срещу Португалия, както и Турция след 4:3 срещу домакините от Молдова.

Междувременно, България ще участва с девет състезатели на Световното първенство за ветерани в Париж, което стартират от понеделник.

В състава са Ивайло Попов (73 кг), който през 2023-а стана европейски шампион, както и брат му Димитър Попов (81 кг), пети в Европа през 2023-а, а също Георги Шишков (81), пети в света през 2023 година. В отбора ще има представителка при жените - Габриела Гигова (78 кг).

За първенството са заявени впечатляващ брой състезатели - 2538 от 67 държави.

Българският състав е: 78 кг Габриела Гигова, 66 кг Георги Георгиев, 73 кг Ивайло Попов, 73 кг Атанас Ванев, 81 кг Георги Шишков, 81 кг Димитър Попов, 90 кг Денислав Златанов, 100 кг Симеон Георгиев и

100 кг Христо Гайдаров.