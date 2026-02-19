БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Българският спорт изпраща успешна година, заяви спортният министър Иван Пешев при предаването на поста на Димитър Илиев

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
С встъпването си в длъжност Димитър Илиев очерта основните приоритети в своята работа - активна подкрепа за българските спортисти и създаване на по-добри възможности за младите хора в България.

Българският спорт изпраща успешна година с инвестиции в инфраструктурата и последователна подкрепа към състезателите, заяви спортният министър Иван Пешев при предаването на поста на Димитър Илиев.

"Изпращаме една успешна година - година с много нови инвестиции в спортната инфраструктура и с реална, последователна подкрепа за българските спортисти. Резултатите са налице и те са повод за гордост", заяви Иван Пешев, цитиран от министерството.

С встъпването си в длъжност Димитър Илиев очерта основните приоритети в своята работа - активна подкрепа за българските спортисти и създаване на по-добри възможности за младите хора в България.

"Сред основните ми цели са осигуряването на силна и устойчива подкрепа за българските атлети, които ни носят най-голямата радост с успехите си, както и създаването на условия, които да позволят на младите хора да се развиват, да реализират своя потенциал и да допринасят за бъдещето на страната", заяви министър Илиев.

Иван Пешев поздрави своя наследник и му пожела успех в изпълнението на отговорната му мисия, като подчерта, че изминалата година е била изключително успешна за българския спорт с редица значими постижения на международната сцена.

#министър Иван Пешев #Министерство на младежта и спорта (ММС) #министър Димитър Илиев

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Никола Цолов записа трето време в сутрешната сесия от предсезонните тестове на Формула 2 в Барселона
Никола Цолов записа трето време в сутрешната сесия от предсезонните тестове на Формула 2 в Барселона
Българският отбор жени компаунд се класира на финал на европейското първенство по стрелба с лък в зала в Пловдив
Чете се за: 02:25 мин.
Георги Павлов изрази увереност в постигането на успехи от българските атлети през новия сезон
Чете се за: 03:40 мин.
Спортни новини 19.02.2026 г., 12:25 ч.
Радослав Янков беше приет от кмета на Община Банско Стойчо Баненски
Чете се за: 01:17 мин.
Масовият старт слага край на олимпийската програма в биатлона при мъжете - гледайте последната битка за отличията в петък по БНТ
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
Служебният министър на МВР Емил Дечев беше освободен като съдия от...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
