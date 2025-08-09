Барчовски: Докато има шанс, ще се борим

Селекционерът на националния отбор по баскетбол Росен Барчовски коментира загубата от Нидерландия със 70:81 в Самоков.

"Има разлика в класите, не е голяма, но е достатъчна, за да ни водят цял мач и да контролират резултата. Това е най-общо, което мога да кажа. Без център не може да се играе. Не казвам, че не играят с желание, но приносът е много малък. Има някои моменти, които трябва да се споменат - пропуснахме 13 фаула, а в такива мачове всяка точка е важна. Също борбата в нападение. Да, желание имаше. Загубихме играч, вероятно и до края на квалификациите, на който разчитахме изключително - Брандън Йънг получи разтежение на бедрото. Наложи се освен Косьо Тошков, който е типичен плеймейкър, да ползваме Сашо Стоилов, Боби Младенов. Трябва да отбележа чудесното включване и на Стоименов, и на Иван Алипиев. Съжалявам, че Иван не игра в Австрия, но сега не мога да върна времето назад", коментира Барчовски.