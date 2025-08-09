БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Барчовски: Докато има шанс, ще се борим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът коментира загубата от Нидерландия със 70:81 в Самоков.

Росен Барчовски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор по баскетбол Росен Барчовски коментира загубата от Нидерландия със 70:81 в Самоков.

"Има разлика в класите, не е голяма, но е достатъчна, за да ни водят цял мач и да контролират резултата. Това е най-общо, което мога да кажа. Без център не може да се играе. Не казвам, че не играят с желание, но приносът е много малък. Има някои моменти, които трябва да се споменат - пропуснахме 13 фаула, а в такива мачове всяка точка е важна. Също борбата в нападение. Да, желание имаше. Загубихме играч, вероятно и до края на квалификациите, на който разчитахме изключително - Брандън Йънг получи разтежение на бедрото. Наложи се освен Косьо Тошков, който е типичен плеймейкър, да ползваме Сашо Стоилов, Боби Младенов. Трябва да отбележа чудесното включване и на Стоименов, и на Иван Алипиев. Съжалявам, че Иван не игра в Австрия, но сега не мога да върна времето назад", коментира Барчовски.

"Обобщено в спорта това се казва класа. Това е реалността. Аз стоя зад тези две загуби, но не съм се предал понеже все още има шанс. При нас винаги е така. Ще играем и в следващите мачове за победа. Докато има шанс, ще се борим", добави националният селекционер.

#Росен Барочвски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
2
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
3
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на европейското първенство по лека атлетика до 20 г.
4
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на...
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
6
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Български баскетбол

България без Йордан Минчев и Брандън Йънг до края на предварителните квалификации
България без Йордан Минчев и Брандън Йънг до края на предварителните квалификации
Баскетболните националки до 20 г. ще играят за бронзовите медали на европейското Баскетболните националки до 20 г. ще играят за бронзовите медали на европейското
Чете се за: 01:35 мин.
Втора загуба за националите по баскетбол в предварителните световни квалификации Втора загуба за националите по баскетбол в предварителните световни квалификации
Чете се за: 02:25 мин.
Втора поредна победа за България U14 на силен турнир по баскетбол в Словения Втора поредна победа за България U14 на силен турнир по баскетбол в Словения
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Везенков ще подкрепи България срещу Нидерландия в Самоков Александър Везенков ще подкрепи България срещу Нидерландия в Самоков
Чете се за: 00:45 мин.
Националите по баскетбол до 16 г. претърпяха второ поражение на ЕвроБаскет Националите по баскетбол до 16 г. претърпяха второ поражение на ЕвроБаскет
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Битката за Украйна: Мир срещу територии? Битката за Украйна: Мир срещу територии?
Чете се за: 04:30 мин.
Европа
Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Без вода - вандали източиха водопреносната мрежа на село Базън
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
Чете се за: 15:57 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Споразумение в Белия дом: Тръмп обяви мир между Армения и Азербайджан
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ