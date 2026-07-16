Барселона привлече 15-годишния Карим Мендиканов

Барселона подписа договор с 15-годишния казахстански талант Карим Мендиканов, който ще бъде част от прочутата академия „Ла Масия“.

Младият нападател съобщи новината чрез профила си в Instagram.

"Много се гордея, че подписах договор с клуба на живота си“, написа Мендиканов.

Футболистът започва кариерата си в казахстанския Астана, където през 2021 година е определен за най-добър нападател на турнира за Купата на Аристан.

Година по-късно той се мести в Испания, където играе за юношеските формации на Серданьола и Сант Кугат.

Мендиканов става първият казахстански футболист, подписал професионален договор с Барселона.