Барселона привлече 15-годишния Карим Мендиканов

Казахстанският талант ще продължи развитието си в академията "Ла Масия“ и става първият футболист от страната с договор с каталунския клуб.
Барселона подписа договор с 15-годишния казахстански талант Карим Мендиканов, който ще бъде част от прочутата академия „Ла Масия“.
Младият нападател съобщи новината чрез профила си в Instagram.
"Много се гордея, че подписах договор с клуба на живота си“, написа Мендиканов.
Футболистът започва кариерата си в казахстанския Астана, където през 2021 година е определен за най-добър нападател на турнира за Купата на Аристан.
Година по-късно той се мести в Испания, където играе за юношеските формации на Серданьола и Сант Кугат.
Мендиканов става първият казахстански футболист, подписал професионален договор с Барселона.