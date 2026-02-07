Барселона се оттегли от проекта за Суперлигата

Футболният клуб Барселона обяви в събота, че се оттегля официално от проекта Суперлига, който трябваше да направи революция в европейския футбол и е подкрепян от Реал Мадрид и президента му Флорентино Перес.

"Барселона иска да информира официално Европейската компания на Суперлигата и замесените клубове, че се оттегля от проекта", написа каталунският гранд в комюнике.

Това е нов обрат в досието и става няколко месеца след като Апелативният съд в Мадрид обяви, че УЕФА е "злоутобрели в доминантната си позиция", като се е опитал да попречи на създаването на това състезанието, което е трябвало да конкурира Шампионската лига от 2021.

Под обществения и институционален натиск многобройни клубове, които бяха дали съгласие да се присъединят към проекта навремето, се отдръпнаха, но не и Реал Мадрид и Барселона, които останаха сами в тази битка.

От УЕФА поддържат позицията, че становището на съда от края на октомври 2025 не е категорично, защото то се позовава на правилата от 2021, които впоследствие са били променени.