Барселона започна лятната си подготовка с убедителна победа над Европа

Барселона стартира предсезонната си подготовка с категорична победа с 4:1 над Европа в първата си контролна среща за лятото. На стадиона в Каталуния тимът на Ханзи Флик демонстрира сериозно превъзходство, а младите футболисти се възползваха от предоставената им възможност да се изявят.

Германският специалист заложи на експериментален състав, в който преобладаваха млади играчи и футболисти с по-малко игрови минути в първия отбор. Сред титулярите бяха Войчех Шчесни, Хектор Форт, Андреас Кристенсен, Ибрахим Диара и Руни Барджи.

Каталунците поведоха около четвърт час след началото чрез Ибрахим Диара, а малко по-късно Хектор Форт удвои преднината. Европа успя да върне едно попадение преди почивката, след като Флавио Андре се разписа и намали изоставането на своя тим.

След подновяването на играта Барселона отново наложи волята си. Ебрима Тункара, който беше сред най-впечатляващите футболисти на терена, отбеляза третото попадение за "блаугранас“. До края на срещата Алекс Гонсалес оформи крайното 4:1.

Една от добрите новини за Ханзи Флик беше завръщането на Марк-Андре тер Стеген. Германският вратар се появи в игра през второто полувреме, заменяйки Шчесни, и записа първи минути с екипа на Барселона след продължително отсъствие.

След убедителния успех каталунците продължават подготовката си за новия сезон. В неделя отборът заминава на лагер в Англия, а следващата проверка е насрочена за 31 юли срещу Бирмингам Сити. Официалният старт на сезона за Барселона е на 23 август с гостуване на Елче в първия кръг на Ла Лига.