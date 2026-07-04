Баскетболните националки до 20 г. с гръмко начало на европейското в Самоков

Българският национален отбор по баскетбол постави мощно начало на европейското първенство в Скопие, Дивизия Б. Момичетата на Маргарита Маринкова не оставиха шансове на Румъния след 86:56 в мач от първия кръг в група C, който се изигра в „Арена СамЕлион“. Българките загатнаха за пълна доминация още от самото начало и до края не намалиха оборотите срещу румънките.

Утре (неделя) младите „лъвици“ ще срещнат Нидерландия в планинския град. Срещата от втория кръг също ще стартира от 18:00 часа.

Гергана Маданкова и Ренета Димитрова дадоха тон за силните начални минути, в които символичните гости не се затрудниха да се радват на двуцифрена разлика. Постепенно Мария Цонева взе нещата в свои ръце, а румънките се намираха в пълен нокдаун и завършиха без кош от игра, вкарвайки само 2 точки, което предостави възможността на българките да се изстрелят с 24 в края на дебютната част.

Лидия Сиверо и Деница Манолова поеха щафетата за начало на втория период, когато авансът на младите „лъвици“ продължи да се забавляват и да трупат внушителен аванс. Румънките нямаха сили за реакция, а Силвия Миленова и Албена Соколова направиха така, че българският тим да се изстреля на голямата почивка при 55:14.

По този начин второто полувреме се превърна в протоколно и единствената интрига бе само крайният резултат.

Деница Манолова се отличи с 16 точки и 9 борби за българките. Мария Цонева (10 овладени под двата ринга топки) и Лидия Сиверо (6 овладени под двата коша топки) нанизаха по 14.

Лара-Михаела Периан наниза 14 точки за северните ни съседки. Елена Зане добави 11.