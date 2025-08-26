Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки в Ираклион

Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишната българка и италианката Джулиана Бестети надделяха над Кариман Букай (Израел) и Никол Джанини (Бразилия) със 7:6(2), 6:2 за 80 минути на корта.

Спасова и Бестети на три пъти пропиляха пробив аванс, но все пак спечелиха категорично тайбрека на първия сет със серия от шест поредни разигравания. Във втората част те поведоха с 4:1 гейма и нямаха проблеми до края.