БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Чете се за: 01:52 мин.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Чете се за: 02:37 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бен Шелтън спечели втора титла през сезона с успех над Флавио Коболи в Мюнхен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Американецът грабна титлата, след като загуби миналогодишния финал.

Бен Шелтън
Снимка: БТА
Слушай новината

Младият американец Бен Шелтън спечели петата си титла в кариерата в Тура и втора за годината, след като триумфира на турнира от сериите АТР 500 в Мюнхен. Шелтън, №2 в схемата в Бавария, вдига и втори трофей на клей, след като на финала се наложи с 6:2, 7:5 над 4-ия Флавио Коболи (Италия).

Точно преди една година Шелтън стигна до финала на същото място, но тогава беше победен от представителя на домакините Александър Зверев, но днес не допусна подобна грешка и записа първа победа над играч от топ 20 в ранглистата на клей. Не по-малко престижен е фактът, че Шелтън става едва петият американец, който пеечли на клей извън САЩ през този век. 23-годишният тенисист се присъединява към величия като Андре Агаси и Анди Родик, както и към Сам Куери и Себастиан Корда.

В крайна сметка Шелтън ще получи 478 935 евро (563 922 щатски долара). Коболи ще прибере 257 705 евро (303 434 щатски долара) като загубил. Отделно от това, американецът ще вземе електрически автомобил.

Американецът започна много агресивно и с два пробива в началото поведе с 4:0, като след това можеше да затвори частта с трети пробив, но в крайна сметка го направи с подаване. Коболи опита реакция през втолата част и до 5:5 там държеше баланс, но в крайна слетка отново се срина при свой сервис и отстъпи в два сета за час и половина.

#Флавио Коболи #Бен Шелтън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Елена Рибакина спечели титлата на турнира в Щутгарт
Елена Рибакина спечели титлата на турнира в Щутгарт
Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнир в Тунис
Чете се за: 01:00 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ