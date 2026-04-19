Бен Шелтън спечели втора титла през сезона с успех над Флавио Коболи в Мюнхен

Младият американец Бен Шелтън спечели петата си титла в кариерата в Тура и втора за годината, след като триумфира на турнира от сериите АТР 500 в Мюнхен. Шелтън, №2 в схемата в Бавария, вдига и втори трофей на клей, след като на финала се наложи с 6:2, 7:5 над 4-ия Флавио Коболи (Италия).

Точно преди една година Шелтън стигна до финала на същото място, но тогава беше победен от представителя на домакините Александър Зверев, но днес не допусна подобна грешка и записа първа победа над играч от топ 20 в ранглистата на клей. Не по-малко престижен е фактът, че Шелтън става едва петият американец, който пеечли на клей извън САЩ през този век. 23-годишният тенисист се присъединява към величия като Андре Агаси и Анди Родик, както и към Сам Куери и Себастиан Корда.

В крайна сметка Шелтън ще получи 478 935 евро (563 922 щатски долара). Коболи ще прибере 257 705 евро (303 434 щатски долара) като загубил. Отделно от това, американецът ще вземе електрически автомобил.

Американецът започна много агресивно и с два пробива в началото поведе с 4:0, като след това можеше да затвори частта с трети пробив, но в крайна сметка го направи с подаване. Коболи опита реакция през втолата част и до 5:5 там държеше баланс, но в крайна слетка отново се срина при свой сервис и отстъпи в два сета за час и половина.