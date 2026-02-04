Бернард Текпетей е получил смъртна заплаха след мача с Левски

Футболистът на Лудогорец Бернард Текпетей е бил обиждан на расистка основа от привърженици на Левски по време на снощния мач за Суперкупата на България, спечелен от разградчани с 1:0. Именно Тектепей реализира единственото попадение в срещата през второто полувреме. От Лудогорец публикуваха официална позиция относно обидните думи към футболиста, като разкриха, че той дори е получил смъртни заплахи. Полицията и прокуратурата вече са уведомени, добавиха от пресслужбата на „орлите“.

Позиция на ПФК Лудогорец по повод расисткия инцидент на стадион „Васил Левски“

"Снощният футболен празник на стадион „Васил Левски“ бе помрачен от поредния расистки скандал. Нашият футболист Бернард Текпетей бе атакуван от фенове на Левски, включително деца, с маймунски звуци и обиди, наричайки го „маймуна“. Впоследствие Текпетей получи смъртна заплаха в личния си профил в социална мрежа, както и брутални закани, преминаващи всякакви граници. Във връзка със смъртната заплаха клубът е уведомил официално органите на полицията и прокуратурата и ще съдейства напълно за изясняване на случая и търсене на отговорност.

В Лудогорец няма да спрем да се борим срещу расизма. Ще инициираме дискусия и среща между клубовете, защото това не може и не бива да продължава повече. Футболист на Лудогорец отново е жертва на расизъм и ксенофобия – след атаката срещу Антоан Бароан след мач с Локомотив (Сф) миналата година.

Категорични сме, че подобни прояви нямат място във футбола и в обществото ни. Расизмът е недопустим в спорта и е в пълно противоречие с неговите ценности – уважение, равенство и феърплей. Българското общество трябва да бъде чувствително, непримиримо и активно да се противопоставя на подобни уродливи явления, които ни отдалечават от цивилизования свят.

Заставаме категорично зад Бернард Текпетей и всички футболисти, които стават жертва на дискриминация, и няма да позволим те да бъдат оставени сами срещу тази агресия".