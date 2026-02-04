БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бернард Текпетей е получил смъртна заплаха след мача с Левски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Полицията и прокуратурата вече са уведомени, обявиха от пресслужбата на Лудогорец.

суперкупа българия лудогорец левски галерия
Слушай новината

Футболистът на Лудогорец Бернард Текпетей е бил обиждан на расистка основа от привърженици на Левски по време на снощния мач за Суперкупата на България, спечелен от разградчани с 1:0. Именно Тектепей реализира единственото попадение в срещата през второто полувреме. От Лудогорец публикуваха официална позиция относно обидните думи към футболиста, като разкриха, че той дори е получил смъртни заплахи. Полицията и прокуратурата вече са уведомени, добавиха от пресслужбата на „орлите“.

Позиция на ПФК Лудогорец по повод расисткия инцидент на стадион „Васил Левски“

"Снощният футболен празник на стадион „Васил Левски“ бе помрачен от поредния расистки скандал. Нашият футболист Бернард Текпетей бе атакуван от фенове на Левски, включително деца, с маймунски звуци и обиди, наричайки го „маймуна“. Впоследствие Текпетей получи смъртна заплаха в личния си профил в социална мрежа, както и брутални закани, преминаващи всякакви граници. Във връзка със смъртната заплаха клубът е уведомил официално органите на полицията и прокуратурата и ще съдейства напълно за изясняване на случая и търсене на отговорност.

В Лудогорец няма да спрем да се борим срещу расизма. Ще инициираме дискусия и среща между клубовете, защото това не може и не бива да продължава повече. Футболист на Лудогорец отново е жертва на расизъм и ксенофобия – след атаката срещу Антоан Бароан след мач с Локомотив (Сф) миналата година.

Категорични сме, че подобни прояви нямат място във футбола и в обществото ни. Расизмът е недопустим в спорта и е в пълно противоречие с неговите ценности – уважение, равенство и феърплей. Българското общество трябва да бъде чувствително, непримиримо и активно да се противопоставя на подобни уродливи явления, които ни отдалечават от цивилизования свят.

Заставаме категорично зад Бернард Текпетей и всички футболисти, които стават жертва на дискриминация, и няма да позволим те да бъдат оставени сами срещу тази агресия".

Свързани статии:

Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Разградчани посякоха "сините" през второто полувреме по пътя към...
Чете се за: 04:15 мин.
Суперкупа на България: Лудогорец - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Суперкупа на България: Лудогорец - Левски (ГАЛЕРИЯ)
"Зелените" спечелиха трофея за девети път в своята история.
#ПФК Лудогорец #Бърнард Текпетей

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
1
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
2
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
3
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
4
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
5
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Български футбол

БФС глоби Левски с почти 3500 евро след мача за Суперкупата на България
БФС глоби Левски с почти 3500 евро след мача за Суперкупата на България
В Пловдив бе представена биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе" В Пловдив бе представена биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе"
Чете се за: 02:30 мин.
Кристиан Добрев: Левски избра евтиния вариант с привличането на Хуан Переа Кристиан Добрев: Левски избра евтиния вариант с привличането на Хуан Переа
Чете се за: 06:12 мин.
Левски се раздели с Патрик-Габриел Галчев Левски се раздели с Патрик-Габриел Галчев
Чете се за: 00:37 мин.
Левски пусна в продажба билетите за домакинството срещу Ботев (Враца) Левски пусна в продажба билетите за домакинството срещу Ботев (Враца)
Чете се за: 01:40 мин.
ЦСКА честити рождения ден на Бойко Величков ЦСКА честити рождения ден на Бойко Величков
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за...
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ