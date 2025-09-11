БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Берое представи ново попълнение

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

"Заралии" се подсилиха със защитник.

Аугусто Дабо
Снимка: PFC Beroe Stara Zagora
Слушай новината

Отборът на Берое представи ново попълнение. Това е левият защитник Агусто Дабо. Роденият в Гвинея-Бисау играч, който има и португалски паспорт, пристига в Стара Загора от Боавища.

"НОВО ПРИВЛИЧАНЕ

С радост обявяваме пристигането на Аугусто Дабо в ПФК Берое!

21-годишният ляв бранител, висок 1.86 м, е роден в Гвинея-Бисау и притежава и португалско гражданство. Той идва от Боавища в португалската Първа дивизия и вече започна тренировки с първия отбор, подготвяйки се за своя дебют със зелената фланелка.

Топло го приветстваме в клуба и му желаем много успехи в този нов етап с ПФК Берое!", съобщиха от клуба.

#Аугусто Дабо #ПФК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
5
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски шампион, който създава олимпийска шампионка
6
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Български футбол

Ангел Лясков премина в Локомотив (София)
Ангел Лясков премина в Локомотив (София)
УЕФА наказа Левски за расизъм УЕФА наказа Левски за расизъм
Чете се за: 00:55 мин.
Левски картотекира последното си лятно попълнение Левски картотекира последното си лятно попълнение
Чете се за: 00:45 мин.
Христо Стоичков: По-добре се представихме от Турция, паднахме от Испания само с три гола Христо Стоичков: По-добре се представихме от Турция, паднахме от Испания само с три гола
Чете се за: 02:25 мин.
Илиан Илиев: Надявам се отново да си върнем самочувствието и качеството на футболна нация Илиан Илиев: Надявам се отново да си върнем самочувствието и качеството на футболна нация
Чете се за: 02:52 мин.
Александър Димитров: Всяка точка ни радва, но съжаляваме за пропуснатите шансове Александър Димитров: Всяка точка ни радва, но съжаляваме за пропуснатите шансове
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ
Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 03:17 мин.
България и еврото
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ