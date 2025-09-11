Отборът на Берое представи ново попълнение. Това е левият защитник Агусто Дабо. Роденият в Гвинея-Бисау играч, който има и португалски паспорт, пристига в Стара Загора от Боавища.

"НОВО ПРИВЛИЧАНЕ

С радост обявяваме пристигането на Аугусто Дабо в ПФК Берое!

21-годишният ляв бранител, висок 1.86 м, е роден в Гвинея-Бисау и притежава и португалско гражданство. Той идва от Боавища в португалската Първа дивизия и вече започна тренировки с първия отбор, подготвяйки се за своя дебют със зелената фланелка.

Топло го приветстваме в клуба и му желаем много успехи в този нов етап с ПФК Берое!", съобщиха от клуба.