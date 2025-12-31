Без фойерверки – по-спокойна Нова година за животните

Новогодишната нощ обикновено е шумна – с фойерверки, пиратки и много светлини. Но тази година в София отново няма да има официална заря. Вместо това общината залага на светлинни шоута и дронове.

Въпреки това интересът към пиротехниката остава голям. Има и по-безшумни варианти – фонтани, бенгалски огън и други ефекти, които не плашат толкова животните.

А те страдат най-много. Според специалисти силният шум причинява силен стрес на домашни и диви животни. Птиците често се блъскат в сгради, а домашните любимци изпадат в паника. Затова е важно в новогодишната нощ те да бъдат на сигурно място, близо до стопаните си.

Посланието е ясно – можем да празнуваме и без опасни гърмежи. Малко повече внимание и отговорност правят празника по-спокоен за всички.