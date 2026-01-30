БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Безплатно онлайн събитие представя възможностите на Space Camp Türkiye за деца от България

Чете се за: 01:20 мин.
Деца
Програмите са разработени по модел на NASA

егуси пътешествието нигерийско семе пъпеш космоса
Безплатно онлайн събитие под мотото Space Talking Разговори за бъдещето ще се проведе на 1 февруари 2026 година от 17 часа в YouTube. В рамките на 90 минути ученици на възраст от 10 до 15 години и техните родители ще участват в интерактивна среща посветена на Космоса и първите стъпки към реално космическо обучение.

По време на събитието ще бъдат представени истински истории на младежи които вече са участвали в Space Camp Türkiye. Разговорът ще даде ясна представа как децата от България могат да се включат в програмата и какво представлява пътят към едно от най-известните STEM преживявания в света. Организатор на срещата е Център за творческо обучение. Бъдещите участници имат възможност да получат стипендии, които покриват изцяло или частично разходите им.

Space Camp Türkiye е международен образователен лагер в който децата преживяват реалистично космическо обучение. Програмите са разработени по модел на NASA и включват симулации на космически мисии тренировки като на астронавти и работа в международни екипи.

