БФС официално отложи мача от 10-ия кръг на Първа лига между Левски и Лудогорец

Българският футболен съюз (БФС) официално отложи мача от 10-ия кръг на Първа лига между шампиона Левски и Лудогорец. За тази промяна се говори от няколко дни, а днес СТК на централата потвърди това.

Решение на Спортно–техническата комисия от 11.09.2026 г.:

По искане на ПФК Левски (Сф) и на основание чл. 44, ал. 1, б. „а“, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС среща от 10-ти кръг от Първа лига /efbet лига/, между отборите на ПФК Левски (Сф) и ПФК Лудогорец (Разград), по програма на 20.09.2026 г. от 20:30 ч, се отлага.



