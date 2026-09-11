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БФС официално отложи мача от 10-ия кръг на Първа лига между Левски и Лудогорец

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Спорт
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Снимка: Startphoto.bg
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Българският футболен съюз (БФС) официално отложи мача от 10-ия кръг на Първа лига между шампиона Левски и Лудогорец. За тази промяна се говори от няколко дни, а днес СТК на централата потвърди това.

Решение на Спортно–техническата комисия от 11.09.2026 г.:
По искане на ПФК Левски (Сф) и на основание чл. 44, ал. 1, б. „а“, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС среща от 10-ти кръг от Първа лига /efbet лига/, между отборите на ПФК Левски (Сф) и ПФК Лудогорец (Разград), по програма на 20.09.2026 г. от 20:30 ч, се отлага.

#Първа лига 2026/2027

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