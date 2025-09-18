БФС потвърди началния час на мача Ботев - Левски

От пресслужбата на БФС публикуваха съобщение до ръководствата на Левски и Ботев (Пловдив) във връзка с предстоящото изиграване на отложената среща между двата отбора. От централата подчертаха, че в крайна сметка домакинството на пловдивчаните е насрочено за 30 септември от 17:30 часа и ще трябва да се изиграе тогава.

„Отложената среща от VI кръг на първенството между отборите на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София е насрочена за 30 септември 2025 г. (вторник) от 17:30 ч. Решението е взето съгласувано между Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп. То е прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на Европейските клубни турнири и не подлежи на промяна", гласи позицията на БФС.

Припомняме, че от Ботев и Левски настояваха срещата да бъде с по-късен начален час, но желанието им не беше удовлетворено.