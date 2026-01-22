БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

Бившата рекордьорка в маратона Бриджид Косгеи от Кения ще се състезава за Турция на Олимпийските игри през 2028 г.

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Бившата рекордьорка в маратона Бриджид Косгеи от Кения ще се състезава за Турция на Олимпийските игри през 2028 г.
Снимка: БТА
Кенийката Бриджид Косгеи, която е бивша рекордьорка в маратона, обяви пред агенция "Франс Прес", че тя и още четири нейни сънародници, ще се състезава за Турция на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028.

Сребърната медиластка от Олимпиадата в Токио през 2021 потвърди още, че сънародникът й Роналд Квемои, който спечели сребърния медал на Игрите в Париж през 2024, както и още трима атлети са били потърсени от турската атлетическа федерация.

"Да, вярно е, смених националността си, за да стана туркиня. Беше мое решение и щастлива, че ще бягам под турското знаме, като приключи процесът", каза кенийката.

Олимпийската харта изисква за всеки спортист да не се е състезавал поне три години за страна си, преди да може да представлява друга държава.

Процесът по получаване на турско поданство е започнал през 2024, уточни 31-годишната Косгеи, която е спечелила редица престижни маратони, сред които в Лондон, Чикаго, Мадрид и Токио, като беше рекордьор в дисциплината между октомври 2019 и септември 2023 с време 2:14.04 часа.

"Бегачите избраха Турция и тя ги прие. Светът е свободен при положение, че се спазват правилата", коментира Барнаба Корир от Олимпийския комитет на Кения.

Много кенийски атлети са избрали да се състезават за други страни, като сред тях е бронзовият медалист от Олимпиадата в Сидни и сребърен от Атина Бернард Лагат след това се състезава за САЩ, като стана световен шампион на 1500 и 5000 метра през 2007. Саиф Саед Шахийн стана световен шампион на 3000 метра стипълчейз за Катар през 2003 и 2005.

#Бриджид Косгеи

