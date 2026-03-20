Бившият игумен на манастира „Шаолин“ е обвинен в злоупотреба със средства и подкуп

Прокуратурата в централната китайска провинция Хънан повдигна обвинения срещу Шъ Юнсин – бивш игумен на манастира Шаолин, предаде Ройтерс. Той е обвинен в присвояване, злоупотреба със средства и подкуп, съобщи Синхуа.

Разследването срещу 60-годишния Шъ Юнсин започна през юли миналата година. Наричан още „монахът-бизнесмен“ и известен с търговските си занимания, по време на десетгодишния си мандат той се е опитал да се възползва от славата на 1500-годишния манастир, отбелязва Ройтерс.

Според китайски легенди манастирът в Хънан е мястото, където е възникнало шаолинското кунг-фу.