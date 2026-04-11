Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

В 22.30 часа Благодатният огън, измолен по-рано днес в Йерусалим, пристигна в България на летище "Васил Левски“ - София.

Българска авиокомпания, която превози светинята от Букурещ до Тимишоара, на връщане към София я достави и у нас.

Предстои Благодатният огън да бъде пренесен до Синодалния параклис, откъдето преди началото на Пасхалното богослужение ще бъде внесен и предаден на българския патриарх Даниил.

Патриархът ще раздаде огъня на всички присъстващи православни християни преди възвестяването на Христовото възкресение.