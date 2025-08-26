БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Близо 1,56 млн. лева дарения от физически лица получили партии и коалиции за вота през октомври 2024 г.

У нас
Това е три пъти повече от даренията от физически лица за изборите на 9 юни същата година, сочи одитът на Сметната палата

близо 156 млн лева дарения физически лица получили партиите коалициите парламентарния вот октомври 2024
Близо 1,56 милиона лева са дарили физически лица на партиите и коалициите за парламентарния вот на 27 октомври 2024 г. Това е три пъти повече от даренията от физически лица при вота за Народно събрание на 9 юни същата година. Това съобщиха от Сметната палата по повод одита за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители.

В октомврийския вот са се включили общо 29 участници - 19 политически партии, девет коалиции от партии и един инициативен комитет, при 31 участници четири месеца по-рано. Общата сума на направените за есенния вот 345 дарения от физически лица, надвишаващи минималната заплата от 933 лв. за одитирания период, е близо 1,56 млн. лева. При пролетния вот от 361 дарения са събрани малко над 510 000 лв.

По-голям е и размерът на сумите за партии и коалиции, предоставени от кандидати: 994 000 лв. за 9 юни спрямо малко над 1,5 млн. лв. за 27 октомври, сочат данните на Сметната палата.

При одита на Сметната палата са проверени 18 участника в последните парламентарни избори – осем партии, девет коалиции и един инициативен комитет. Установено е, че всички са спазили срока, регламентиран в Изборния кодекс, за представяне пред Сметната палата на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Предизборната кампания е струвала на одитираните участници 7,2 млн. лева, като 5,9 млн. лева са извършените от тях разходи, а 1,3 млн. лева е общата стойност на получените непарични средства или дарения.

Преди дни от одитната институция съобщиха за наложени глоби за над 216 000 лева по Закона за обществените поръчки и по Изборния кодекс за първите седем месеца на годината. Сред нарушителите са кметовете на пет общини, ръководителите на три ведомства и на една парламентарно представена коалиция от партии.

#Сметна палата #дарения #парламентарни избори

