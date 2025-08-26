Близо 1,56 млн. лева дарения от физически лица получили партии и коалиции за вота през октомври 2024 г.

Близо 1,56 милиона лева са дарили физически лица на партиите и коалициите за парламентарния вот на 27 октомври 2024 г. Това е три пъти повече от даренията от физически лица при вота за Народно събрание на 9 юни същата година. Това съобщиха от Сметната палата по повод одита за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители.

В октомврийския вот са се включили общо 29 участници - 19 политически партии, девет коалиции от партии и един инициативен комитет, при 31 участници четири месеца по-рано. Общата сума на направените за есенния вот 345 дарения от физически лица, надвишаващи минималната заплата от 933 лв. за одитирания период, е близо 1,56 млн. лева. При пролетния вот от 361 дарения са събрани малко над 510 000 лв.

По-голям е и размерът на сумите за партии и коалиции, предоставени от кандидати: 994 000 лв. за 9 юни спрямо малко над 1,5 млн. лв. за 27 октомври, сочат данните на Сметната палата.

При одита на Сметната палата са проверени 18 участника в последните парламентарни избори – осем партии, девет коалиции и един инициативен комитет. Установено е, че всички са спазили срока, регламентиран в Изборния кодекс, за представяне пред Сметната палата на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Предизборната кампания е струвала на одитираните участници 7,2 млн. лева, като 5,9 млн. лева са извършените от тях разходи, а 1,3 млн. лева е общата стойност на получените непарични средства или дарения.

Преди дни от одитната институция съобщиха за наложени глоби за над 216 000 лева по Закона за обществените поръчки и по Изборния кодекс за първите седем месеца на годината. Сред нарушителите са кметовете на пет общини, ръководителите на три ведомства и на една парламентарно представена коалиция от партии.