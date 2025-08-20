БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
БНБ към "Продължаваме промяната": Недопустим опит за политическа намеса

У нас
бнб преведе 550 000 000 полза държавния бюджет
От БНБ остро реагираха на позицията, разпространена от политическа партия „Продължаваме промяната“, според която „БНБ е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по „Магнитски“.

Българската народна банка оценява тази позиция като недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, което противоречи на закона и институционалния ред в страната.

Чрез своя председател политическата партия фактически изисква от БНБ две неща:

"1. Разкриване на банкова тайна извън предвидения в закона ред
Информацията за наличностите и движението по банкови сметки на конкретни физически и юридически лица е банкова тайна. Искането за разкриването ѝ извън нормативно установения ред представлява грубо нарушение на закона и на правилата за защита на тайната. Членовете на Управителния съвет на БНБ полагат клетва пред Народното събрание и Президента на Република България да спазват тези правила при встъпването си в длъжност.

2. Предприемане на действия или издаване на актове без правно основание
Правният вакуум по отношение на последствията от налагането на санкции от трети страни остава нерешен от изпълнителната и законодателната власт. Действия или актове на централната банка по този въпрос без законово основание са юридически недействителни. Съответните актове на правителството по темата вече бяха отменени от съда. Опитите този проблем да бъде прехвърлен върху БНБ представляват политическа намеса и нарушение на независимостта ѝ".

Българската народна банка стриктно спазва действащата законова уредба. Възлагането на допълнителни отговорности на БНБ може да се осъществи единствено чрез закон, приет в съответствие с европейската правна рамка, приложима за Европейската система на централни банки.

#позиция #БНБ

