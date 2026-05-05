БНТ 1 с празнична програма за Деня на храбростта

Традиционният тематичен блок на БНТ „Денят на храбростта", документални, игрални филми и музикални продукции в ефира на обществената телевизия на 6 май

БНТ 1 с празнична програма за Деня на храбростта
На 6 май, сряда, в Деня на храбростта и празника на Българската армия, Гергьовден, БНТ 1 ще излъчи специална програма с традиционния за БНТ тематичен блок „Денят на храбростта“, документални, игрални филми и музикални продукции.

Празничният блок „Денят на храбростта“ започва в 6:55 ч. с водещи Христина Христова и Симеон Иванов. Специално за БНТ говори президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова. За вярата в свят на разделение – ще чуем думите на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. На празника, във времена на конфликти, ще ви срещнем и с министъра на отбраната, с началника на отбраната и командирите на формирования в Българската армия. Кой е Жокера, или историята на майор Джеймс Ройко, който тренира българските пилоти на изтребителите F-16. За честта да бъдеш български воин – ще ви разкажем за цяло семейство, решило да служи на България. Очакват ви още много вълнуващи истории, които вдъхновяват!

От 10:00 ч. пряко от Паметника на Незнайния воин в София зрителите на обществената телевизия ще видят тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини.

В 12:30 ч. – след обедната емисия новини „По света и у нас“ – гледайте Годишните музикални награди за българска поп и рок музика на БНР Топ 20 за 2025 година.

От 14:00 ч. документалният филм на Бойко Василев „Следи по лентата“ ще разкаже за реставрацията на филмовата класика на Въло Радев „Крадецът на праскови“. Веднага след това – от 14:30 ч. – зрителите на БНТ 1 ще имат възможността да се насладят именно на шедьовъра с Невена Коканова и Раде Маркович в главните роли, като филмът ще бъде излъчен за първи път в новия му реставриран формат.

В 15:50 ч. започва документалният филм „Храмовете на войводата“, посветен на Ангел Войвода – един забележителен българин в битката за свобода и църковна независимост през Възраждането. Празничният патриотичен концерт „С името на родината“ е с начален час 16:45. А от 17:40 ч. БНТ 1 ще излъчи цирковия спектакъл „Нощ на звездите“, организиран от Фондация „Енчо Керязов“.

Късната програма на БНТ 1 на 6 май продължава в 20:30 ч. с портретната документална поредица на обществената телевизия „БНТ представя“ и филма „Първият“, посветен на Георги Глушков – първия български баскетболист, играл в отбор от най-престижната мъжка баскетболна лига в света NBA.

От 21:30 ч. е българската историческа драма „Врагове“ по сценарий и режисура на Светослав Овчаров. Главните роли във филма се изпълняват от Асен Блатечки, Иван Бърнев, Валентин Ганев, Стефан Мавродиев, Леарт Докле и Димитър Овчаров.

В 23:05 ч. по БНТ 1 започва концертът „Обич и песен“ с музиката на композитора Митко Щерев.

