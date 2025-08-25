БНТ 3 ще излъчи световното първенство по джудо за кадети от 27 до 31 август

Бъдещето на световното джудо е тук. 560 джудоки от 72 държави идват в Софи, за да си оспорват медалите от шампионата на планетата при кадетите.

Българските състезатели също са готови да дадат всичко от себе си, за да се опитат да намерят място сред най-добрите.

Пет дни на невероятна битка, много емоции и тръпката от първата голяма победа.

Гледайте световното първенство по джудо за кадети пряко от "Асикс Арена" от 27 до 31 август в 16:00 ч. по БНТ 3!