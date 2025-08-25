БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Румен Стоилов: Организирането на световно първенство по джудо е голямо признание за нас

Чете се за: 03:55 мин.
Правим всичко възможно за това всички състезатели да получават лагерите, които са им необходими, каза президентът на Българската федерация по джудо.

България ще бъде представена от общо 26 състезали - 13 при момчетата и 13 при момичетата, на започващото в сряда световно първенство по джудо за юноши и девойки до 18 години. Шампионатът ще се проведе от 27 до 31 август в столичната зала "Асикс Арена", а на откриването му се очаква да присъстват министърът на младежта и спорта Иван Пешев, министърът на туризма Мирослав Боршош, президентът на Международната федерация по джудо Мариус Визер и президентът на Европейския съюз по джудо Ласло Тот.

Президентът на Българска федерация джудо Румен Стоилов посочи, че това е огромно признание за цялата българска федерация, но това се дължи на многото положен труд от нейното ръководство през последните години.

"През далечната вече 2021 година тогавашният премиер Бойко Борисов прие президента на Европейския съюз по джудо, направихме много ползотворна среща и още през 2022 година организирахме европейско първенство за мъже и жени. Това се случи за първи път в 70-годишната история на българското джудо. Досега сме организирали редица международния състезания, но никога не сме имали възможността да бъдем домакин на световно първенство. Работата, която свършихме през последните четири години, бе решаваща, за да стигнем до това голямо събитие за нас. До 2028 година, когато изтича моят мандат, е да вървим успешно. От догодина започват да се трупат точки за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Целта ни е на европейските и световните първенства във всички възрастови групи не само да гоним квота от oлимпиадата, но да се целим и в медал от Олимпийските игри", добави Стоилов.

"Правим всичко възможно за това всички състезатели да получават лагерите, които са им необходими. Тази година сме наблегнали много на кадетите. Толкова много лагери никога не са правени, но сме се разбрали, че за следващата Олимпиада ще се готвим по този начин. За това световно първенство държавата помогна с наем на залата, с медицинската помощ и с охраната, но това е една много малка част от първенството. Но тези правила са за всички федерации, не само за нашата. Състезатели и треньори, които идват, си плащат таксите, но официалните лица са на наши разходи. Мога да кажа, че леко ме боли главата от това. Задължени сме да организираме и телевизионно предаване. Но щом сме се справили, щом другите федерации се справят, значи всичко е под контрол", каза още Стоилов.

"Джудото е в топ 5 на най-популярните спортове в световен мащаб. Това може да се провери по данните на Международния олимпийски комитет. Така че това, което правят тези момчета и момичета, е геройство. На това световно първенство ще участваме с 26 човека - 13 момчета и 13 момичета в осем категории. Това е с шест човека повече, отколкото отборите имат право. По принцип бройката е до 10 души в двата пола, но е прекрасно, че имаме такова разрешение от международната федерация", завърши Стоилов.

Входът в "Асикс Арена" и за петте състезателни дни на световното първенство ще бъде свободен за зрителите.

