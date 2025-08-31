Япония защити отборната си титла на световното по джудо за кадети

Япония защити световната си титла, след като стопи пасив от 0:2 срещу Узбекистан, за да ликува с 4:2 в отборната надпревара на първенството на планетата по джудо за кадети в София.

Преди това шампионите победиха Беларус с 4:0, Азербайджан с 4:1 и Бразилия с 4:2.

Бронзовите отличия спечелиха съставите на Полша след 4:0 срещу Монголия и тимът на Русия, който се състезава под флага на IJF, след успех над Бразилия с 4:3.

Седмото място си поделиха Азербайджан и Казахстан, който победи на старта състава на България с 4:1.

Франция бе лидер в схемата и остана без отличие, след като загуби в първия кръг от финалиста Узбекистан с 1:4.

В надпреварата участие взеха 16 отбора.

В последния ден Международната федерация по джудо награди българските съдии и организатори, които взеха участие в домакинството на шампионата в София.

На първенството имаше и награден фонд от 100 000 евро. България за първи път в историята беше домакин на световно първенство.

В индивидуалната надпреварата участие взеха 551 джудисти от 71 държави.

Страната завърши с пето място на Цветелин Мартинов (50 кг), Иво Галенков (55 кг), седмото място на Преслав Николов (66 кг) и девето на Владимир Тодоров (60 кг).

БНТ 3 ви направи свидетели на най-интересните битки от световното първенство по джудо за кадети и кадетки в София.